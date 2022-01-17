OSMEK'ten İngilizce kursu

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan İngilizce kursu, 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yeni bir dil öğrenme fırsatı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Bünyesinde açtığı İngilizce kursu ile her yıl yüzlerce vatandaşa dünya dilini öğreten OSMEK'te üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer faydalanıyor.

Kursa katılan öğrencilere temel seviyede bir dil eğitimi verildiğini ifade eden kurs hocası Nuriye Yetkin, “Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen kursumuza gerek hobi, gerekse kariyer maksadıyla gelenler var. A1 seviyesinde 120, A2 seviyesinde ise 160 saat eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizi seviyeleri doğrultusunda sınıflarına ayırıyoruz. Derslerimizde İngilizce konuşarak, kursiyerlerimizin pratik yapmasını sağlıyoruz. Yabancı dil öğrenmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerimiz, kurs sayesinde kariyerlerini bir adım öne taşıyor. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi davet ediyorum” dedi.