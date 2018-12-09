OSMEK'ten turizm sektörüne taze kan

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), ‘resepsiyon ve rezervasyon görevlisi kursu' açarak, otellerin kalifiye personel açığını kapatmaya destek olacak.

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK kursları vatandaşları meslek sahibi yapıyor. Şimdiye kadar 54 branşta hizmet veren OSMEK bünyesinde son olarak rezervasyon-resepsiyon görevlisi kursu açıldı. Kurslar hafta içi her gün 14:00-17:00 ve 17:30-20:30 saatleri olmak üzere 2 grup olarak Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ersin Akgöz'ün rehberliğinde toplam 344 saatlik kursa katılacak vatandaşlar, meslekî İngilizce kursu sonrasında, sâhil ve şehir otellerinde istihdam edinme fırsatı bulabilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların osmek.osmangazi.bel.tr internet adresinden online olarak müracaat edebilecekleri belirtildi.