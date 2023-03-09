İhlas Haber Ajansı

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Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı.

Bursa'da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı. Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı.


Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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