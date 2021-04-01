Otizmle mücadelede spor zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, pandemiden en fazla etkilenen grup olan otizmli çocuklar hem sosyalleşme hem de spor yapma imkânı buldu. Faaliyet sonunda otizme dikkat çekmek için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Pandemi sürecinde normal vatandaşlardan daha çok zorlukla karşılaşan engelli bireyler ve aileleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan etkinlikle enerjilerini attı. Hüdavendigâr Kent Parkı Tenis kortlarında buluşan engelli bireyler, kendileri için özel olarak oluşturulan spor alanında eğlenceli vakit geçirdi. Koşu, satranç, tenis, mini golf ve engel atlama gibi parkurlarda uzman eğitmenler eşliğinde aktivitelere katılan engelli bireyler, etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Spor aktivitesine 12 yaşındaki otizmli oğlunu getiren Hakan Bütün, pandemi sebebiyle sosyalleşmeden uzak kalan çocuğunun bu tür etkinliklerle güzel vakit geçirdiğini söyledi. Bu tür spor faaliyetlerinin devam etmesini isteyen Bütün, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

10 yaşındaki otizmli oğlunu getiren Mevlüde Aydın ise, pandemi sebebiyle evde oluşturdukları oyun alanlarıyla çocuklarını eğlendirdiklerini belirtti. Bu tür faaliyetlerin engelliler ve aileler için önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere tüm ailelerin katılmasını tavsiye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen faaliyete katılan ailelere teşekkür etti. Otizmli çocuklarla beraber olmanın büyük mutluluk verdiğini belirten Fethi Yıldız, erken yaşta teşhisle tedavinin ve fiziksel gelişimin daha kolay olduğunu söyledi. Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin de bu amaçla engellilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını anlattı.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılar, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bırakarak otizmle mücadeleye dikkat çekti.