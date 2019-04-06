Otizmli gencin başarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğünde 'Otizmli Birinin Gözünden Dünya' konulu panel düzenlendi. Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında il müdürlüğünde istihdam edilen otizm spektrum bozukluğu olan Eren Tan, panelde yaşadıklarını aktardı. Eren, teşhis konulmasından küçük yaşlarında eğitim hayatına, akranları ve öğretmenleriyle ilişkilerine kadar her şeyi anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, "Otizmlilerin istihdama katılabileceğinin en güzel örneği Eren'dir. Biz Eren'e bu imkanı sağlamakla belki bir ilki başlattık. Ama son olmayacağına da inancımız tamdır. Bakanlığımızın bu konuda geliştirdiği politikalarla daha ileriye gideceğimiz aşikardır" dedi.

Uzman Psikolog Özgün Baştürk Kahveci ise, otizmlilerde yaygın olarak görülen sosyal etkileşimde kayıtsızlık, ilgisizlik, iletişim farklılıkları, takıntı davranışları ve alışkanlıkları gibi özellikleri konusunda salondakileri bilgilendirdi.