Oto tamircisinde cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir oto yağ değişim servisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Bülent Çölek, vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisinde kalan şahsı yağ değiştirmeye gelen otobüs şoförü fark etti. İçeriden kapalı olan kapıyı açamayan şoför çevredeki esnaflardan yardım istedi. Gelen esnaflar camı kırarak kapıyı açtı.

Yaralı şahıs ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çölek ameliyata alınsa da kurtarılamadı. İş yerinin üstünde evleri bulunan Çölek'in babası olayı duyunca şok geçirdi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.