Otobanda feci kaza: 4 yaralı

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 AKK 898 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü araçta sıkışırken, otomobilde yolculuk eden diğer 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobanda ulaşım tek şeride düşerken, hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.