Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti

Yaralı kadının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti. Eğitime giderken kaza yapan kadını farkeden BAKUT Arama Kurtarma ekibi durup yaralı kadının yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12:00 sıralarında Bursa - İzmir otobanı Karacabey gişeleri geçtikten sonra meydana geldi. 34 TZ 0663 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü İ.S. isimli kadın seyir halinde iken orta şeride doğru kayınca, bir başka araç sürücüsü tarafından korna çalınarak uyarılmak istendi.

Korna sesini duyunca panik yapan kadın otomobilin direksiyonunu aniden sağa kırıp demir bariyere çarptı. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil şans eseri devrilmedi. O sırada İzmir'e eğitime giden Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi kaza yapan kadını fark edip yardımına koştu. Hafif yaralı kadını araçtan çıkaran arama kurtarma ekibi, yarasına pansuman yapıp olay yerine gelen 112 ekibine teslim etti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.