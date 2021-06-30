Otobanda Tır yayaya çarptı

Bursa'da akşam saatlerinde otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kaldı. Tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen şahıs hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, Bülent M. idaresindeki 34 TH 0164 dorse plakalı Tır'ın çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Erkek olduğu tespit edilen şahsın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından TIR'ın altından çıkartıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı. Cesedin kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.