İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs köprülü kavşaktan aşağıya düştü

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs köprüyü kavşakta asılı kaldı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs köprüyü kavşakta asılı kaldı. Otobüs sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk S. (36) yönetimindeki 16 BOV 60 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Köprülü kavşaktan düşen otobüs, kazı çalışması yapılan eski meslek lisesinin beton duvarına çarpıp havada asılı kaldı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.