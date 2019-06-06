İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düştü

Bursa’da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.

Bursa'da şehiriçi otobüsten inmek istediği sırada otobüs şoförünün fark etmediği kadın otobüsten düşerek yaralandı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Şehiriçi sefer yapan bir belediye otobüsüne binen H.Y., Kanalboyu'nda otobüsten inmek istedi. O esnada önünde bebek arabalı bir başka yolcunun olması sebebiyle yavaş hareket eden H.Y.'nin eşi otobüsten indi. Bebek arabalı yolcu indikten sonra otobüsten inmek isteyen H.Y.'yi otobüs şoförü fark etmedi ve kapıyı kapatarak hareket etmeye başladı. Kapı aralığında duran ve aracın hareket etmesiyle dengesini kaybeden H.Y. otobüsten yere düştü. Daha önce kolunu kırdığı öğrenilen H.Y., kırık kolunun üzerine düşerek yeniden yaralandı. H.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse nakledildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.