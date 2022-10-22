İhlas Haber Ajansı

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Otobüste rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa’da belediye otobüsün rahatsızlanan vatandaş ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Bursa'da belediye otobüsün rahatsızlanan vatandaş ambulansla hastaneye yetiştirildi.


Yıldırım ilçesi Karamazak mahallesinden belediye otobüsüne binen Erdoğan K. (80) Otobüsle seyahat ederken Haşimişcan Caddesi üzerinde rahatsızlandı. Yaşlı adamın durumunu otobüs şoförüne bildirmesi üzerine şoför hemen otobüsü durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. İlk yardım ekipleri otobüsün bulunduğu bölgeye gelerek rahatsızlanan yaşlı adamı hastaneye sevk etti.

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