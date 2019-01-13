Otobüste yolcunun burnu böyle kırıldı

Bursa'da, özel halk otobüsünde darp edilen karı kocadan birinin burnunun kırılmasına sebep olduğu kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden bazı yolcular, Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında inmek istedi. Ancak iddiaya göre, yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Bu sırada diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç, otobüs şoförü İbrahim Kabul'e tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaya yolcular da karıştı. Tartışmanın sürdüğü esnada yolculardan biri Hüseyin Güleç'e (73) yumruk atarak burnunun kırılmasına sebep oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çifttin tartışma yaşadığı ve tartışmanın yaşandığı esnada yolculardan birinin Hüseyin Güleç'e yumruk attığı görülüyor.

Açıklama yapan şoför İbrahim Kabul, “Olay olduğu gün Heykel durağına yanaştım. Orta kapının düğmesine basıldığı için orta kapıyı açtım. Arka kapının düğmesine basılmadığı için arka kapıyı açmadım. Biri arkadan bağırıyormuş, duymadım. Yolcular bana söyleyince arka kapıyı da açtım. 30 - 35 dakika zamanımız var 28 adet durak var, durakların her birinde duracaksın yolcu alıp indireceksin ve dakikaya yetişeceksin. Bunları yapıyoruz ben bunları söylerken ortadan tanımadığım birisi 'ne dırdır yapıyon lan' diyerek sinkaflı konuşmaya başladı. Ben de cevap verdim. O sırada yanından biri kalktı ayağa 'eşi benim' diyerek çantayla kafama vurmaya başladı. Adama ben vuracaktım da tuttular beni vuramadım. ben adamı dövmedim ki adam bana küfür etti, ben adamdan şikayetçiyim. Ben kamu hizmeti veriyorum. Sabahın 5'inden gecenin 11'ine kadar çoluğunun, çocuğunun, kızının namusu, canı hepsi bize emanet. Bir kişi çıksın benden şikayetçi olsun desin ki 'şu vatandaş benim kızıma yan gözle bakmıştır, benim çocuğuma kötü söz söylemiştir, veya bana hakaret etmiştir, ben yaşlıyım beni durak harici almamıştır, ben engelliyim beni durak harici indirmemiştir.' Ben görevini iyi yapmaya çalışan bir şoförüm. Ben bunları hak etmedim. Bir de şikayetçi olmuş, benim omzum halen ağrıyor, ben de onlardan şikayetçiyim. Biri diyor ki bir tane vurmuşum, dışarıda benim arkam dönükken biri bana vurdu omzuma vurdu. Ben kimseye vurmadım. Kavgaya karışan başkaları da vardı. Yüz yüze zaten 2 metreden fazla yaklaşamadım. Patron bana bir sürü laf saydı. 'Böyle olursa seni çalıştırmayız' dedi. Ben de 'çalıştırma, benim rızkımı Allah veriyor, sen vermiyorsun' dedim. Yolcuları mağdur etmemek için arabayı son durağa götürdüm. Yedek şoför çağırdım. Diğer yolcuları mağdur etmedim” dedi.

Şoför hakkında asılsız haber yapan basın kurumları hakkında şikayetçi olacağını söyledi.