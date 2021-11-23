İhlas Haber Ajansı

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Otobüsteki yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Bursa’da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da otomobil sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde terminal hattında yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. İddiaya göre yol verme yüzünden trafikte seyir halinde iken tartışan ikili, otomobil sürücüsü lambalarda durunca otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.


Uzun süre birbiriyle boğuşan ve yumruklaşan iki sürücü yolcuların müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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