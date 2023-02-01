Otobüsün camına çarpan şahini duyarlı sürücü kurtardı, o anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün camına çarpıp refüje düşen şahini duyarlı kamyonet sürücüsü kurtardı. Karayolunda canını tehlikeye atıp şahini kurtaran sürücü anbean kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden şehirlerarası otobüsün camına çarpan şahin yolun kenarındaki refüje düştü. Arkadan gelen kamyonet sürücüsü aracının flaşörlerini yakıp park ettikten sonra şahini kurtarmak için yolun karşısına geçti. Yoğun trafik akışında dikkatli bir şekilde kurtardığı şahinle aracının yanına gelen sürücü yaralı hayvanı karayolları görevlilerine teslim etti. Karayollarında görevli Levent Silahşör, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı şahini tedavi etmek üzere merkeze götürdü.

Öte yandan duyarlı kamyonet sürücüsünün yaralı şahini kurtarmak için aracını yolun kenarına park etmesi, yolun karşısına geçip refüjdeki hayvanı alıp aracına dönmesi anbean kameraya yansıdı.