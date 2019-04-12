Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Mustafakemalpaşa'nın Çardakbelen kırsal mahallesinde meydana gelen kazada, 16 ST 107 plakalı otomobilin kontrolünü kaybeden 69 yaşındaki Süleyman Yılmaz, yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ambulansla ağır yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.