Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyörük Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Yaşar D.(60) idaresindeki 16 KMK 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Yaşar D. ve Handan B.(41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.