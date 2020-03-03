İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeniyörük Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Yaşar D.(60) idaresindeki 16 KMK 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Yaşar D. ve Handan B.(41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.