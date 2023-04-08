Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bilal Destanlı (27) yönetimindeki 16 BF 134 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı kenara çekerek durdurdu. Bir anda alev topuna dönen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.