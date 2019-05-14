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Otomobil baraja uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil Boğazköy barajına uçtu, sürücü ile eşi son andan kendilerini kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil Boğazköy barajına uçtu, sürücü ile eşi son andan kendilerini kurtardı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Hamzabey Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 16 Y 0839 plakalı otomobil, mahalle yolundan giderken kısa toprak yoldan geçmek istedi. Sürücüsünün yolu şaşırdığı iddia edilen otomobil yavaş yavaş Hamzabey Barajı sularına gömülmeye başladı. Sürücü ve yanında bulunan eşi aracın camından kendilerini güçlükle dışarıya atabildi. Otomobili kurtarmak için uzun uğraşlar veren sürücü bir türlü başarılı olamayınca olay yerine çekici geldi. Gelen çekici yardımıyla araç sulardan çıkartıldı. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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