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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada kadın sürücü ile birlikte iki kişi ölümden döndü.


İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Seray B. idaresindeki özel otomobil, yağan yağmur sonrası zeminin ıslak olmasından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Serap B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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