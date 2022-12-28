İhlas Haber Ajansı

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Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yolcular Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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