Otomobil bariyerlere daldı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Üç otomobil de bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ümitalan Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giderken kontrolden çıkan Ahmet Ö idaresindeki 16 H 2656 plakalı otomobil, sağ şeritte giden Nejat T. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejat T. de önünde seyir halinde olan Murat A. idaresindeki 16 AJ 996 plakalı otomobile çarptı. Her üç araçta bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 16 AJ 996 plakalı araç içerisinde bulunan Hatun Erdoğan ve Gönül Ozan yaralandı. İki yaralı olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobiller ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.