Otomobil beton direğe çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton direğe çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin beton direğe çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Abdülsamet Ortakçı (21) yönetimindeki 16 JDG 91 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Ağır yaralanan Ortakçı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.