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Otomobil bina boşluğuna uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir otomobil bina boşluğuna uçtu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobil bina boşluğuna uçtu. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.


Kaza, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun altında bulunan duvarla bina arasında kalan boşluğa düştü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken otomobilden çevreye yayılan benzin ise itfaiye ekiplerince tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.


Kaza sonucu apartmandaki bazı dairelerin camları kırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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