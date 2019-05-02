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Otomobil bisikletle çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat A. idaresindeki 16 GD 746 plakalı özel otomobil Ali İsmet C.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kaza sonucunda kanlar içerisinde kalan bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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