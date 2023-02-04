Otomobil çocuğa çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Orhangazi'de Bursa-Yalova karayolu Yeniköy Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy kavşağında ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Kasvara Albannan (13) isimli Suriye uyruklu bir çocuk aniden yola çıkınca Mustafa E.A. (45) idaresindeki 06 CFB 346 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan Suriye uyruklu Kasvara Albannan yaralandı. Yaralı çocuk için olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz çocuk ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mustafa E.A. isimli şahıs ifade için emniyet müdürlüğüne götürülürken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.