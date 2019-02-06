İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil dereye uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobil dereye uçarken, 5 kişi yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunun Kınık mevkiinde meydana geldi. Yargan G. idaresindeki 26 E 8769 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki dereye uçarak ters vaziyette durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Müjdat T, Elif Liya T, Kayna T. ve Hülya T. yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla dereden çıkartılarak otoparka götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.