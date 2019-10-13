Otomobil hırsızı yakayı ele verdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil çalarak parçalanmak üzere satan Ö.A. (29) polisin teknik takibi sonucu yakayı ele verdi.

Son olarak Mustafakemalpaşa'ya bağlı Hamidiye Mahallesinde otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, otomobil çaldığı iddia edilen Ö.A'nın peşine düştü. İki ay süren teknik takip sonucu gerekli kanıtları toplayan polis ekipleri, Ö.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekiplerince yapılan sorguda suçunu itiraf eden zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araç hırsızlığı suçundan mahkemeye çıkarılan Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın son işinde çaldığı arabayı parçalanmak üzere sattığı öğrenildi.