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Otomobil ile cami duvarı arasına sıkıştı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobilin arka koltuğundan inmek isteyen kadın, otomobilin hareket etmesi sonucu cami duvarı ile otomobil kapısı arasında sıkışarak yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin arka koltuğundan inmek isteyen kadın, otomobilin hareket etmesi sonucu cami duvarı ile otomobil kapısı arasında sıkışarak yaralandı.


Kaza Orhangazi'ye bağlı Yenisölöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle içinde duraksayan M.Ç. kontrolündeki 34 FT 0959 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan R.E. araçtan inmek için hareket etti. Bu sırada otomobil hareket etti. 52 yaşındaki R.E. otomobil kapısı ile cami duvarı arasında sıkıştı. Yaralanan R.E. kaza yerinde çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz kadın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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