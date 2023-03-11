İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün Akhisar ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Seyir halinde olan Ahıska Türkü Elnur Sarazhev (44) yönetimindeki 16 MB 3611 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Feyzullah Kocaağa (27) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletle araç tarlaya yuvarlandı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Feyzullah Kocaağa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.