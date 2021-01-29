Otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Ters yönden giden Melihcan K. idaresindeki paket servisi götüren motosiklet ile henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.