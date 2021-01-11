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Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası metrelerce havalanan motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.


Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki 16 Y 6353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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