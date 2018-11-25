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Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Ravşan M. idaresindeki 16 FF 177 plakalı özel otomobil ile Hüseyin E idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan kardeşi Muhammed E. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

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