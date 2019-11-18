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Otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.


Kaza, çevre yolu sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Turgut Baha Ü. (40) yaralandı. Çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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