Otomobil ile ticari taksi çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kavşaktan yan yola giren otomobil ile ana yola çıkan taksi çarpıştı. Otomobil önce ticari taksiye ardından elektrik direğine vurarak 50 metre ileriye savruldu. Olayda 2 kişi yaralanırken kaza anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat gece 02.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kazada 07 KJ 776 plakalı Ali Eren Y.(20) idaresindeki otomobil yola aniden çıkan 16 T 0330 plakalı İsmail İnci idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı. Otomobil önce ticari taksiye ardından elektrik direğine vurarak 50 metre ileriye savruldu. Kaza anı otomobilinde video çeken başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ali Eren Y.'nin (20) kazayı burnu bile kanamadan atlatması görenleri şaşırtırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari taksi şoförü İsmail İnci ve yolcusunu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.