İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö.'nün kullandığı 16 LMR 11 plakalı otomobil ile Bursa istikametine giden 41 RP 196 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar sürücünün imdadına yetişti. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.