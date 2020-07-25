İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.


Kaza Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu 2. Etap'ta meydana geldi. Mesut S. idaresindeki 16 PV 433 plakalı otomobil ile Murat D'nin kullandığı 42 Y 4839 plakalı traktör ana yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan özel otomobilde bulunan sürücü yara almazken, yanında bulunan Serpil S. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.