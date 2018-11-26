Otomobil iş yerine dalıp kayıplara karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dükkana dalan otomobil sürücü kayıplara karıştı.

Kazada kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar ise 40 Bin TL.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Yeşil Cami karşısında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gece saat 02.40 sularında kontrolden çıkan otomobil iş yerine büyük bir gürültüyle daldı. Kazaya karışan araç daha sonra hiçbirşey olmamış gibi kayıplara karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, iş yerinde bulunan bir çok malzeme etrafa saçılarak kırıldı. Gürültüyle birlikte hemen üst katta oturan dükkan sahibi İbrahim Köse aşağı inerken, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Kaza mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler olay yerinde incelemelerde buldu.

Konuyla ilgili bilgi veren İbrahim Köse, "Gece evimizde yatarken aninden büyük bir gürültü sesiyle uyandık. Hemen aşağı inerek neler olduğunu baktım. Çok şükür kimsenin yaralanmaması bizi sevindirdi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelediğimizde 16 Z ... plakalı Şahin marka araç olduğunu gördük. İşyerimizdeki zarar 40 bin TL üzerinde" diye konuştu

Polis kayıplara karışan sürücüyü arıyor.