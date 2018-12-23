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Otomobil kanala uçtu

Yalova-Bursa karayolunda seyreden bir otomobil bariyerlerin dışındaki kanala uçarak metrelerce sürüklendi.

Su tahliye kanalına çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Yalova-Bursa karayolu Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAB 548 plakalı otomobille Yalova istikametinden Bursa yönüne seyreden Emrah A., kavşağı geçtikten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, başlangıç noktasında bariyerlerin diğer tarafına girdi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil su tahliye kanalına düşerek durabildi. Kaza sonrası otomobil içinden çıkamayan sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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