Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik kavşağında meydana geldi. Kenan Renda (34) idaresindeki 16 VS 483 plakalı motosiklete Bursa istikametinden gelen Süleyman Akgül (70) idaresindeki 16 VA 005 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Adıgüzel (25) yola savruldu. Yaralanan iki genç için olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı Kenan Renda ve Halil İbrahim Adıgüzel, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.