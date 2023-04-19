İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil motosikletli sürücüye böyle çarptı

Bursa’da tali yoldan gelen motosiklet sürücüsü cadde üzerinden gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu.

Bursa'da tali yoldan gelen motosiklet sürücüsü cadde üzerinden gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Şans eseri ciddi yaralanmayan sürücünün savrulduğu anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.


Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü süratla ilerlerken tali yolda durmak yerine gaza bastı.


O esnada cadde üzerinde seyir halindeki otomobil karşısına aniden çıkan motora çarparak durabildi. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri ciddi yaralanma meydana gelmezken, sürücünün savrulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.