Otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KHU 56 plakalı otomobilin sürücüsü Nagihan B.(44), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Hızı kesilmeyen araç daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucunda sürücü ile durakta bekleyen Emine T.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.