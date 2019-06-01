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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması neticesi 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması neticesi 5 kişi yaralandı.


Kaza Bursa- İzmir karayolu Uluabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Namık Zengin idaresindeki 17 FU 973 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince yol kenarında park halinde bulunan 45 P 4767 plakalı kamyonun arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför Namık Zengin ve araç içerisinde bulunan Gülay Zengin, Berkay Zengin, Seray Zengin ve Alev Yılmaz yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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