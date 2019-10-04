Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e doğru seyir halinde olan Mustafa U. idaresindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil şarampolden vinçle çıkarılarak otoparka geçildi.