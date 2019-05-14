Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan gençleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan gençler hastanede gözlerini açtığında, birbirlerine ne olduğunu sordu

Kaza, Bursa'nın İnegöl İlçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan K. yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan sürücü Ayhan K., Abdülkadir D.(18), Selman Y.(15), Sefa A.(18) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atan araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırılan ve gözlerini hastanede açan gençler kaza anını hatırlamadıklarını ve birbirlerine ne olduğunu sordukları öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.