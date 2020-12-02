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Otomobil sürücüsü ehliyetsiz çıktı, bisiklet sürücüsü kırmızıda geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücü arabanın ön camına çarparak yere düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.


Kaza İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurtta doğru seyir halinde olan Kamuran Y. idaresindeki 16 CBB 57 plakalı otomobil metal sanayinden kavşağa giren Hüseyin D. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücü havalanarak önce arabanın ön camına ardından yere düştü. Yaralanan bisiklet sürücüsünün yardımına sürücü ile araçta bulunanlar yetişti. O sırada yoldan geçen ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Gelen ekipler yaralı halde kaldırımda oturan Hüseyin D'yi hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza kesildi.

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