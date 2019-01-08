Otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'da çocuk parkının duvarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldırım'a bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 CTJ 72 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil çocuk parkının duvarına çarparak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.