İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil uçuruma uçtu: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı uçtu, biri çocuk 3 kişi yaralandıKaza Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan aşağı uçtu, biri çocuk 3 kişi yaralandı


Kaza Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 16 AF 420 plakalı araç, şarampole uçtuktan sonra dere yatağında yan durdu. Meydana gelen kazada sürücü Ali Ç. ve araç içerisinde bulunan Tenzile Ç. ile Berkay Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan dere kenarında bulunan araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak oto parka çekildi. Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.