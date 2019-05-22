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Otomobil yol kenarına park etmiş tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Bursa’dan İzmir istikametine giden otomobil yolun kenarına park etmiş tıra çarptı.

Bursa'dan İzmir istikametine giden otomobil yolun kenarına park etmiş tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza İzmir Yolu Alaattinbey köprülü kavşağı altında meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine giden tır sürücüsü Enver Cem Ş. belirlenemeyen nedenden dolayı aracını sağ şeride park etti. O esnada aynı istikamette giden 16 ABA 653 plakalı otomobili idare eden Erol E. yol kenarındaki tırı fark etmeyerek arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan Erol E., Funda T. ve Mustafa Aras E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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