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Otomobil yoldan çıkıp tarlaya savruldu: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sollama yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu. Yaklaşık 90 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilde bulunan sürücü yaralandı.



Kaza, Orhangazi-Gölyaka yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölyaka istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Sebahattin Dipi (45) idaresindeki 38 ADT 501 plakalı otomobil Akharem Kavşağı'nı geçtikten sonra iddiaya göre önündeki bir aracı sollamak isterken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki çitleri aşarak tarlaya girdi. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otomobil son anda durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Sebahattin Dipi yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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